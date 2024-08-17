İranlı Filozof Prof. Dinani’nin ‘’Ben ve Ötesi’’ Adlı Eseri Türkçeye Kazandırıldı

İran’ın çağdaş düşünce tarihinin önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Gulamhüseyin İbrahimî Dinani’nin ‘’Ben ve Ötesi’’ adlı eseri Türk okuyucularıyla buluştu.



İslam felsefesi alanındaki önemli çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. İbrahimi Dinani’nin birçok derin felsefi konudaki görüşlerini içeren ‘’Ben ve Ötesi’’ eseri, bilgi, farkındalık ve insanın Allah ile ilişkisini ele alarak varlık âleminde her şeyi kapsayan ‘’Ben ve Ötesi’’ meselesini ele almıştır.



Celaleddin Muhammed Erduş ve Bilal Karahan’ın Farsçadan Türkçeye çevirmiş olduğu eser İnsan Yayınları tarafından basılmıştır.



‘’İnsanın âlemdeki tüm şeyleri bilgi ve farkındalık açısından kuşatabileceğini kabul ettiğimiz takdirde, insanın kendisini doğru bir şekilde bilerek, diğer tüm şeylere dair de bilgi sahibi olacağını belirtebiliriz. Bu noktada yine 'ben' ve 'ötesi' olarak adlandırılan konuyla karşı karşıya kalıyoruz. İnsan fertlerinden her fert, sadece 'ben' veya 'ötesi'dir. İnsanın hem 'ben' olduğunu hem de 'ötesi' olduğunu söyleyebiliriz. İnsan kendisine bakıp kendisini değerlendiren olduğu için 'ben'dir; fakat aynı zamanda bakılan ve değerlendirilen olması açısından da 'ötesi' sayılır.’’



Prof. Dr. Dînânî bu eserinde epistemolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi açılardan “ben” ve “ötesi” kavramlarını/olgularını derinlikli bir şekilde ele alarak izah etmektedir.