Gazze’de 10'dan fazla Siyonist asker öldürüldü veya yaralandı

Filistin İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları, Siyonist rejimin "Raim" askeri üssünü roketlerle hedef aldığını duyurdu.

El Mücahidin Tugayları da yaptığı açıklamada, Deyr el-Balah'ın doğusunda yer alan 'Tale el-Kurd'daki düşman askerlerinin toplanma ve mevzilenmesini 'Haseb 111' füzesi ile hedef alfığını bildirdi.

Nasır Selahaddin Tugayları ise, 107 tipi füzeyle düşmanın “Netzarim” eksenindeki komuta karargahını hedef aldıklarını belitti.

Bu doğrultuda Siyonist medya kaynakları, Gazze Şeridi'nde işgal rejimi askerlerine yönelik ciddi bir güvenlik olayının yaşandığını, bu olayda 11 Siyonist askerin yaralandığını duyurdu.

Siyonist medya ayrıca bu olayda bir Siyonist askerin öldürüldüğünü bildirdi.