Washington Post: ABD'nin İran'a yönelik "azami baskı politikası" başarısız oldu

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan ve CNN'de program sunan gazeteci Ferid Zekeriya, kaleme aldığı yazıda, “İran’ın, Washington ve müttefiklerine karşı saldırgan bir politika izlemenin avantajlarının dezavantajlarından fazla olduğunun sonucuna vardığını bildirdi.

Ferid Zekeriya’nın kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Washington, Donald Trump döneminden ve ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana İran'a yönelik "azami baskı" politikası yürütmektedir. İran’a yönelik yaptırımların sayısı Barack Obama döneminde 370’den Trump yönetiminde 1.500'ün üzerine çıktı ve bu ülke dünyada yaptırım uygulanan ülkeler arasında ilk sıralara yerleşti. Nükleer anlaşmanın diğer taraflarının muhalefetine rağmen ABD, Tahran'la daha fazla iş yapmalarını engellemek için ikincil yaptırımlar kullandı. Biden yönetimi de Trump'ın politikasını bazı değişikliklerle büyük ölçüde sürdürdü.

Trump ve Biden'ın azami baskı politikasının sonucu ne oldu? İran, nükleer anlaşma kısıtlamalarına bakmaksızın nükleer programını kapsamlı bir şekilde ilerletmiştir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre bu ülkenin zenginleştirilmiş uranyum miktarı şu anda nükleer anlaşmadakinin 30 katı.

Aynı zamanda İran, direniş gruplarıyla daha yakın ilişkiler kurarak, dış baskılara yanıt vermiş, İsrail'i son yıllardaki en uzun ve en tehlikeli savaşına sokmuş, Kızıldeniz'de gemi trafiğinin yaklaşık yüzde 70'ini azaltmış ve Irak ile Suriye'yi müttefik ülkeleri haline getirmiştir.”