BRICS sanayi bakanları toplantısı Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde düzenlendi

Bu toplantı, yeni sanayi devrimi odaklı olup, başkanlığını Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Hanov'un yaptığı ve üye ülke temsilcilerinin bakan veya bakan yardımcısı, UNIDO, Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği temsilciler düzeyinde düzenlenen bir toplantıydı.

Bu toplantıda BRICS üyesi ülke temsilcileri kendi ülkelerindeki endüstriyel gelişmelere ilişkin bir rapor sunarak yenilikçi endüstrilerin geliştirilmesine ve endüstriyel kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesini hızlandırmaya yardımcı olmak amacıyla, özellikle gelişmekte olan ülkeler arasındaki bölgesel yakınlaşmaların ve BRICS grubu üyeleri arasındaki çok taraflı etkileşimlerin olumlu etkisi hakkında fikir teatisinde bulundular.

Bu toplantıda İran'ı temsil eden Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakan Yardımcısı Seyyid Muhammed Musevi, İran'da yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zinciri, bulut bilişim, robotik ve tıp mühendisliği ve genetiği gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeyi anlattı.