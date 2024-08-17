Hazar Ülkeleri Medya Zirvesi başladı

Bir günlüğüne düzenlenen zirveye Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra Moldova ve Özbekistan ülkelerinden temsilcileri katılım gösterdi.

Zirvede Rus yetkililerin yanı sıra İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali de bu zirvede bir konuşma yapacak.

Astrahan Valisi İgor Babuşkin, Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Başkanı Bella Cherkesova, Rusya Gazeteciler Birliği Alexey Vlasov ve İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'ndan temsilciler de zirvede konuşma yapacak.

Hazar'a kıyısı olan ülkeler arasındaki "kültürel diyaloglar" zirvenin bu döneminde ele alınacak en önemli konulardan biri.

Her yıl düzenlenen Hazar Ülkeleri Medya Zirvesi, Hazar bölgesindeki medya mensupları arasında diyaloğun ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bir platform haline gelmiştir.

Astrahan Bölgesi Dış İlişkiler Bakanı Vladimir Golovkov, bu yılkı Hazar Medya Zirvesi'ne Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan’dan heyetler katılacağını bildirdi.