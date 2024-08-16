Filistin Sağlık Bakanlığı: 10 bin kanser hastası acil yardıma muhtaç

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle 10 bin kanser hastasının tedavi için bu bölge dışına seyahat etmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bakanlık, işgalci rejimin Gazze'deki hasta ve yaralıları, 100 gün önce kara sınırı Refah geçişini kapatarak bu bölgeden çıkmalarını engellediğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca, Siyonist rejimin kasıtlı olarak Gazze Şeridi'ndeki çocukları soykırım savaşı kapsamında öldürdüğünü ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Savaşı'nın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze Şeridi'ndeki şehit sayısının 40 bin 5'e, yaralı sayısının ise 92 bin 401'e ulaştığını bildirmişti. Bu şehitlerin %33'ünün çocuklar, %8,6'sının yaşlılar ve %18,4'ünün kadınlar olduğu belirtilmişti.