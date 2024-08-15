İran'dan Kerbela'ya giden ziyaretçi sayısıyla ilgili açıklama

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Teknoloji ve Enformasyon Genel Müdürü Mehran Ferşid İRNA'ya verdiği röportajda bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon İranlı ziyaretçinin Erbain merasimine katılmak üzere kara ve hava yolları üzerinden Irak'a seyahat ettiğini belirtti.

Ferşid, Kerbela'ya giden ziyaretçilerin 211 bin 553'ünün (yüzde 8.44) 12-18 yaş arasında, yaklaşık 394 bin 500'ünün (yüzde 15,74)18-30 yaş arasında olduğunu bildirdi.

Kerbela'ya giden ziyaretçilerin 82 bin 741'inin 7 yaş altı ve 23 bin 742'sinin 85 yaş üstü olduğunu ifade eden Ferşid, "Erbain merasimine katılmak için Irak'a giden toplam 2,5 milyon İranlı ziyaretçiden yaklaşık 1 milyon 601 bin 623'ü erkek, geri kalanı kadın" dedi.

Ferşid, yaklaşık 2 milyon 400 bin ziyaretçinin Şelemçe, Çezabe, Mehran, Hüsrevi, Başmak ve Tamerçin sınır kapılarından ve 100 binden fazla ziyaretçinin ise hava yolları üzeinden Irak'ın Necef ve Bağdat illerine gittiğini bildirdi.