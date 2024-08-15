Ebu Ubeyde’den Siyonist esirin öldürülmesine ilişkin açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzzedin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, düşman esirlerden birinin, gardiyanı tarafından öldürülmesi üzerine yapılan incelemede bunun bir intikam olayı olduğunun tespit edildiğini söyledi.



Ebu Ubeyde açıklamasının devamında, “Gardiyan, iki çocuğunun şehadet haberini aldıktan sonra esirlerden birini vurarak öldürdü. Elbette bu bizim talimatımıza aykırı bir eylemdi” dedi.



Bundan sonra esirlerin korunmasına yönelik düzenlemelerin yoğunlaştırılacağını vurgulayan Ebu Ubeyde, “Esirlerin kaderinden ve başlarına gelen tüm olaylardan tamamen Siyonist düşman sorumludur. Çünkü insan etkileşiminin tüm kurallarını ihlal etmiş ve Filistin milletine karşı vahşi bir katliam gerçekleştirmiştir” dedi.



Ebu Ubeyde ayrıca birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Gazze'de Siyonist esirleri koruyan iki askerin iki ayrı saldırıda bulunduğunu duyurmuştu.

Ebu Ubeyde açıklamasında, “Düşman esirlerini korumak üzere görevlendirilen iki asker, bir Siyonist esiri vurarak öldürdü, iki Siyonist kadın esir ise ağır yaralandı ve onların hayatlarını kurtarmak için çalışmalar sürüyor” ifadesini kullanmıştı.