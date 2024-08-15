Siyonist rejimin Batı Şeria’ya saldırılarında 2 Filistinli şehit oldu

Filistin Kızılayı, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus şehrinin doğusundaki Balata kampına Siyonist rejim tarafından düzenlenen İHA’lı saldırıda iki Filistinlinin şehit olduğunu, 4 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Filistinli savaşçılar ile kampa baskın düzenleyen Siyonist rejim güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Bu bağlamda El Fetih Hareketi’nin askeri kanadı Aksa Şehitleri Taburları, Siyonist askerlerin makineli silahlar ve patlayıcı maddelerle hedef alındığını ve bu askerler arasında bazı kayıpların olduğunu bildirdi.

Aksa Şehitleri Taburları’nın Balata kampında Siyonist güçlerin araçlarının önünde patlayıcı madde patlatması sonucu bu araçlar kullanılamaz hale geldi.