15 Ağu 2024 14:31
Journalist ID: 5630
News ID: 85569173
T T
0 Persons

Fitch, Siyonist rejimin kredi notunu düşürdü

15 Ağu 2024 14:31
News ID: 85569173
Fitch, Siyonist rejimin kredi notunu düşürdü

Tahran, İRNA- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Siyonist rejimin kredi notunu "A+"dan "A"ya düşürdüğünü, görünümün ise negatif olduğu bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Gazze'de devam eden soykırım,Tel Aviv’e karşı jeopolitik tehditler nedeniyle işgalci rejimin ekonomik büyüme görünümünün negatif olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Gazze'deki soykırımın 2025'e kadar sürebileceği ve diğer cephelere yayılma risklerinin bulunduğu aktarıldı.

Fitch’in açıklamasında, bu yıl Siyonist rejimin, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,8'i oranında bütçe açığı vereceği ve orta vadede borcun GSYH'nin yüzde 70'inin üzerinde kalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .