Fitch, Siyonist rejimin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Gazze'de devam eden soykırım,Tel Aviv’e karşı jeopolitik tehditler nedeniyle işgalci rejimin ekonomik büyüme görünümünün negatif olduğunu bildirdi.
Açıklamada, Gazze'deki soykırımın 2025'e kadar sürebileceği ve diğer cephelere yayılma risklerinin bulunduğu aktarıldı.
Fitch’in açıklamasında, bu yıl Siyonist rejimin, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,8'i oranında bütçe açığı vereceği ve orta vadede borcun GSYH'nin yüzde 70'inin üzerinde kalacağının öngörüldüğü kaydedildi.
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