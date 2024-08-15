Refah Geçidi'nin kapalı olması nedeniyle bine yakın hasta Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Ofisi tarafından yayınlanan bildiride, Siyonist rejim ordusunun Refah Geçidi'ni ateşe verip tahrip ettikten ve kapattıktan sonra, son 100 gündür Filistin ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki bu sınır kapısını kapalı tuttuğu belirtildi.

Bildiride, Siyonist rejim ordusunun bu davranışının, Gazze Şeridi'ndeki yaşamın her alanında benzeri görülmemiş bir insani felaketin artışıyla aynı zamana denk geldiği, açıkça yasadışı bir suç ve uluslararası yasaların, uluslararası insan haklarının ve tüm uluslararası anlaşmaların ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Siyonist rejimin son 100 gün içinde Gazze Şeridi'ne tıbbi malzemeler, ilaçlar, insani yardımlar ve hatta tıbbi ve sağlık heyetlerinin girişini engellediği ve bunun, sağlık sektörünü yok etmeye, hastaneleri kapatmaya ve açlık krizini siyasi baskı aracı olarak kullanmaya yönelik bir girişim olduğunu gösterdiği ifade edildi.