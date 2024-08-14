Hamas: Direniş Batı Şeria'da şiddetlensin

Hamas Hareketi yayınladığı bildiride "Tubas'ta beş Filistinlinin şehit edilmesini kınıyor ve Filistin halkından işgalci rejimin topraklarımıza ve kutsal yerlerimize yönelik planlarına karşı direniş seçeneğinin arkasında durmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın bildirisinde ayrıca " İşgalci rejim ordusunun Batı Şeria'daki şehirler ve kamplara yönelik saldırılarının artması, bu rejimin aşırı sağcı kabinesinin Batı Şeria'ya yönelik suç teşkil eden programlarının devam ettiğini göstermektedir; bu nedenle, onurlu direnişimizden ve Batı Şeria'daki devrimci gençlerden işgalcilere ve yerleşimcilere karşı her yerde operasyonları yoğunlaştırmalarını ve topraklarımızdan çıkmalarını sağlamalarını istiyoruz." denildi.

Bugün sabah saatlerinde haber kaynakları, Batı Şeria'da Tubas kenti yakınlarındaki Tamun kasabasında Filistinli direnişçilerin Siyonist rejim askerleriyle çatıştığını ve beş Filistinli vatandaşın şehit olduğunu bildirdi.