Hamas: Yarın Doha toplantısına katılmayacağız

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden biri, bu hareketin temsilcilerinin yarın Doha'da yapılacak, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası konularını görüşmek üzere düzenlenecek toplantıya katılmayacağını belirtti. Bu kararın, Netanyahu'nun engellemeleri nedeniyle alındığını vurguladı.

Medyada yer alan haberlere göre, Hamas yetkilisi, temsilcilerin yarın (Cuma) yapılacak Doha toplantısına katılmayacağını duyurdu.

Hamas yetkilisi, hareketin Doha'da yeni müzakerelere başlamayı, 2 Temmuz'da sunulan son anlaşma önerisine atıfta bulunulmadan ve bu öneriye bağlı kalınmadan kabul etmeyeceğini ifade etti.

Hamas yetkilisi, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar koyduğunu ve bunun müzakereleri bozduğunu belirtti.

Siyonist rejim kanalı Kanal 13, esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinin yeniden başlaması öncesinde Netanyahu'nun yeni şartlar açıkladığını bildirdi.