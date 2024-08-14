Kenani: İsrail rejimi Filistin halkının ve İslam dünyasının dini duygularını yaralamak istiyor

Kenani, bu tür kışkırtıcı eylemleri Siyonistlerin bölgede gerginlik ve huzursuzluğu artırma iradesinin açık bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu kötü niyetli eylemi, İsrail rejiminin liderlerinin Filistinli Müslümanların ve İslam dünyasının dini duygularını yaralayarak kendi savaş kışkırtmalarını körüklemek istediğini ortaya koyan inkar edilemez bir gerçek olarak değerlendirdi.

Diplomatik Misyon Sözcüsü, ABD ve diğer bazı Batı ülkelerinin Siyonist suçluları desteklediğini belirterek, eğer Batı Asya bölgesinin güvenliği ve istikrarı konusunda samimi iseler, bir an önce suç işleyen Siyonist rejimi kontrol altına almaları, Gazze Şeridi'nde soykırımı durdurmaları ve bu haydut rejimin Filistin ve bölge genelindeki maceracılıklarına son vermeleri gerektiğini hatırlattı.