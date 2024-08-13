13 Ağu 2024 18:11
Journalist ID: 5630
News ID: 85567302
T T
0 Persons

Kalibaf: Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin suçlarını durdurmak için derhal harekete geçmeli

13 Ağu 2024 18:11
News ID: 85567302
Kalibaf: Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin suçlarını durdurmak için derhal harekete geçmeli

Tahran, İRNA - İslami Şura Meclisi Başkanı, dünya meclis başkanlarına hitaben yazdığı mesajda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, Siyonist rejimin ABD'nin doğrudan desteği sayesinde Gazze'de yürüttüğü suçların durdurulması için ciddi ve acil eyleme geçmeye çağırdı.

İslami  Şura Meclisi  Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dünya parlamentolarının başkanlarına gönderdiği mesajda "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin Gazze'de ABD ve bazı Batılı ülkelerin doğrudan ve kapsamlı desteğiyle yürüttüğü suçları durdurmak için ciddi ve acil önlem almakla yükümlüdür."vurgusunda bulundu.

Bu mesajın bir diğer kısmında ise "Uluslararası toplumun Siyonist rejimin aralıksız işlediği suçlara karşı sessiz kalmasının sonuçlarından biri de bu gayri meşru rejimin menfur eylemlerinin devamı için sınır tanımadığı gibi, gerçekleri esas alarak ve bazı güçlerin koruyucu şemsiyesinin altında, Gazze'deki suçu ve hedefli soykırımı normalleştirmeyi amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .