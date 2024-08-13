Kalibaf: Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin suçlarını durdurmak için derhal harekete geçmeli

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dünya parlamentolarının başkanlarına gönderdiği mesajda "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Siyonist rejimin Gazze'de ABD ve bazı Batılı ülkelerin doğrudan ve kapsamlı desteğiyle yürüttüğü suçları durdurmak için ciddi ve acil önlem almakla yükümlüdür."vurgusunda bulundu.

Bu mesajın bir diğer kısmında ise "Uluslararası toplumun Siyonist rejimin aralıksız işlediği suçlara karşı sessiz kalmasının sonuçlarından biri de bu gayri meşru rejimin menfur eylemlerinin devamı için sınır tanımadığı gibi, gerçekleri esas alarak ve bazı güçlerin koruyucu şemsiyesinin altında, Gazze'deki suçu ve hedefli soykırımı normalleştirmeyi amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.