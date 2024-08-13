Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nden ABD ve 4 Avrupa ülkesinin İran karşıtı bildirisine tepki

Filistin Sama haber ajansına göre, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından bugün yapılan açıklamada, “ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın bildirisi ve İran'ın (misilleme amaçlı) saldırısına karşı işgalci rejimi savunma vurgusu onların8 ikiyüzlülüğünü gösteriyor” denildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin açıklamasında, “Bu ülkeler; Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta, İran egemenliğinin ihlaline ve Gazze Şeridi'ndeki savaş suçlarına göz yummalarına ragmen böyle bir tutum benimsiyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Batı'daki özgür insanları, saldırganlığın ve gerilimin artmasına yol açan körü körüne tutumları durdurmaları için hükümetlerine baskı yapmaya çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.

ABD ve dört Avrupa ülkesinin liderleri Pazartesi gecesi yaptıkları ortak bildiride, İran'ın Siyonist rejime yönelik olası bir misilleme saldırısından çekilmesini talep ederek, İran ve bölgedeki direniş gruplarının saldırılarına karşı bu rejimi destekleyeceklerini açıkladılar.