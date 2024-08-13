Gazze'de bir İsrail askeri öldü

El Arabi kanalının haberine göre İsrail ordusu ayrıca bu çatışmalarda çok sayıda askerinin yaralandığını duyurdu.

El Arabi kanalı, Siyonist rejimin yaralı askerlerini taşıyan bir helikopterin Kudüs'teki Şaari Tsidak Hastanesi'ne indiğini bildirdi.

Pazartesi sabahı Siyonist rejimin medyaları, Gazze'deki çatışmalarda bu rejimin bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Analistler, Gazze Şeridi'ndeki devam eden savaş sırasında Siyonistlerin kayıp rakamlarını manipüle etmek için büyük çaba harcadığına inanıyor.

Dikkat edilmesi gereken ilginç nokta, Siyonistlerin kendilerinin de bu rejimin ordusunun ve yetkililerinin direniş kayıplarına ilişkin verdikleri istatistikler konusunda şüpheleri olmasıdır.

Geçtiğimiz Aralık ayında Siyonist gazete Yediot Aharonot, şüpheyle İsrail ordusunun Gazze savaşında bu ordunun kayıplarına ilişkin sunduğu istatistikler hakkında bir haber hazırlayarak ordu istatistikleri ile resmi hastane istatistikleri arasında askerler arasındaki kayıplara ilişkin büyük bir farkın olduğunu aktardı. Öyle ki şu ana kadar hastaneler 4 bin 591 yaralıyı kabul ederken ordu yalnızca 1.600 yaralının olduğunu bildirmiştir.

Bu Siyonist medya, Siyonist rejimin uyguladığı ağır askeri sansür nedeniyle haberini derhal geri çekmek zorunda kaldı.