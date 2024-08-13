İran: Ulusal güvenliğimizi savunma konusunda kimseden izin almayız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin bölgedeki gelişmelere ilişkin olarak yayınladığı ortak bildirisine tepki gösterdi.

Kenani, “Siyonist rejimi destekleyen Batılı ülkelerin kayıtsızlığı nedeniyle bu rejimin savunmasız Filistin halkına karşı soykırımı ve cinayetleri devam ediyor ve Siyonist yetkililerin cezasız kalması, iğrenç suçlar işlemedeki küstahlıklarını arttırmıştır.” dedi

Gazze’deki insani durumun kritik olduğunu belirten Kenani, “Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin on ayı aşkın süredir cani Siyonist rejime karşı caydırıcılık sağlayamadığı nedeniyle Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği insanlığa karşı suçları ve bölgenin diğer ülkelerindeki terör eylemleri yeni boyutlar kazanıyor. Ancak Almanya, Fransa ve İngiltere de dahil olmak üzere Batılı ülkeler tarafından bu suçları durdurmaya veya bunlarla mücadele etmeye yönelik pratik ve etkili bir eylem yapılmıyor.” ifadelerinde bulundu.

Kenani, “Söz konusu ülkelerin bildirisi, Siyonist rejimin işlediği uluslararası suçlara herhangi bir itirazda bulunmaksızın, İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden rejime karşı caydırıcı bir önlem almamasını talep ediyor.” ifadesini kullandı.

Kenani, “Bu tür talepler; siyasi mantıktan yoksundur, uluslararası hukukun ilke ve kurallarına tamamen aykırıdır ve abartılı taleplerdir ve uluslararası suçlara ve bölgedeki terörizme destek ve soykırımın, savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların ve terörizmin faillerinin cesaretlendirilmesi ve ödüllendirilmesi olarak kabul edilmektedir. ” dedi.