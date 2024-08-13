Pezeşkiyan: Batılı ülkelerin Siyonist rejime verdiği destek bölgenin ve dünyanın güvenliğini tehlikeye atıyor

İngiltere Başbakanı Kerr Starmer ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında pazartesi akşamı gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki taraf, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasının yanı sıra, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirme yollarını ele aldı.

Bu telefon görüşmesinde cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun Gazze'deki Siyonist rejimin benzeri görülmemiş ve insan karşıtı suçları ve bölgedeki bu rejimin terörist eylemleri ve bazı Batı ülkelerinin bu konuda destek verme konusundaki sessizliğini eleştirerek bunu, Siyonist rejimi suçlarını sürdürmeye teşvik ederek bölgenin ve dünyanın barış ve güvenliğini tehlikeye atan, uluslararası standartlara aykırı ve sorumsuz bir eylem olarak değerlendirdi.

Pezeşkiyan İran İslam Cumhuriyeti'ne göre dünyanın hiçbir yerindeki savaşın hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını belirterek saldırgana cezai bir tepki verilmesini ülkelerin yasal hakkı ve suç ve saldırganlığı durdurmanın bir çözümü olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin iyileştirilmesini ve nükleer müzakerelerin başlatılmasını memnuniyetle karşılayarak tarafların tüm taahhütlerinin yerine getirilmesini bu görüşmelerin başarısının şartı olarak değerlendirdi.

İngiltere Başbakanı Kerr Starmer de, bu görüşmede Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve bölge halkına bir an önce yardımların başlatılmasının gerekliliğini vurgularken, İran'dan bu konuda daha fazla yardım talebinde bulundu.

Ülkesinin yeni dönemde İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu açıklayan İngiltere Başbakanı, iki ülkenin yeni büyükelçilerinin bir an önce görevlerine başlamasını umduğunu ifade etti.