Eskişehir’de bıçaklı saldırı;5 yaralı

Tahran, İRNA- Cumhuriyet'in haberine göre gencin, oynadığı savaş oyunlarının etkisinde olduğu iddia edildi. Öte yandan, hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan saldırıyı canlı yayınladı.

Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye basınında çıkan habere göre Eskişehir Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, “Kafasında kask, yüzünde maske, üzerinde hücum yeleği ve elinde bıçak olan şüpheli A.K. isimli şahıs, çay bahçesinde oturan 5 şahsı sebepsiz yere bıçaklayarak kaçarken ekiplerimizce yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır” açıklamasını yaptı.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.