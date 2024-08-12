Bakan Fidan ve Blinken görüşmesi

Blinken'in talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde İsrail rejimi ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede günden güne artan gerilim ele alındı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye’nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail rejiminin barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Hamas‘ın ateşkes konusunda yapıcı bir tutum gösterdiğini belirten Bakan Fidan, kalıcı ateşkes için İsrail (rejim) üzerinde baskı kurulması gerektiğinin özellikle altını çizdi.

Fidan ayrıca bölgedeki son durumun endişe verici olduğuna dikkat çekerek, İsrail rejiminin çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti.