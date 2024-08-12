12 Ağu 2024 17:34
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News ID: 85566227
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Devam eden petrol fiyat artışları

12 Ağu 2024 17:34
News ID: 85566227
Devam eden petrol fiyat artışları

Tahran, İRNA- Ortadoğu'daki gerginlikler ve ABD'deki ekonomik durgunluk endişelerinin azalmasıyla petrol fiyatları beşinci işlem günü üst üste artış gösterdi

Reuters'ta  yer alan habere göre, ABD'deki ekonomik durgunluk endişelerinin azalması ve Batı Asya'da jeopolitik gerginliklerin devam etmesi nedeniyle küresel ham petrol fiyatları, Pazartesi günü (22 Ağustos) yapılan işlemlerde beşinci gün üst üste arttı.

Kuzey Denizi Brent ham petrol fiyatı, Greenwich saatine göre 06:35'te varil başına 28 sent veya %0.4 artışla 79.94 dolara ulaştı. ABD Batı Teksas Orta (WTI) ham petrolü ise varil başına 42 sent veya %0.6 artışla 77.26 dolara yükseldi.

IG- Enstitüsü pazar analisti Tony Sycamore, "Geçen hafta ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler, ABD'deki durgunluk korkusunu azalttı." dedi. Sycamore, "Hamas siyasi liderinin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e vereceği sert tepki konusunda büyük bir endişe var." diye ekledi.

ING- Enstitüsü emtia araştırma başkanı Warren Patterson da, "Küresel petrol piyasaları hala İran'ın tepkisini bekliyor." şeklinde değerlendirmede bulundu.

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