12 Ağu 2024 16:23
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News ID: 85566183
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Avrupa üçlüsünden ortak bildiri ve İran’ın İsrail’e tepkisinden duyulan korku

12 Ağu 2024 16:23
News ID: 85566183
Avrupa üçlüsünden ortak bildiri ve İran’ın İsrail’e tepkisinden duyulan korku

Tahran, İRNA İngiltere, Almanya ve Fransa, yayınladıkları ortak bir bildiriyle İran’dan, bu üç ülkenin iddiasına göre gerilimi artıracak ve ateşkes imkanını ortadan kaldıracak İsrail’e saldırmaktan kaçınmasını talep etti.

Reuters haber ajansının haberine göre, İngiltere, Fransa ve Almanya ile yayınladıkları ortak bildiride İran’a savaşın hemen sona ermesi ve hala tutuklu olan tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Bildiride ayrıca Gazze halkının "acil ve sınırsız yardım gönderimi ve dağıtımına" ihtiyaç duyduğu belirtildi.

İsrail rejiminin Şehit İsmail Haniye'nin öldürülmesine ve Lübnan İslami Direnişi'nin kıdemli komutanlarından Şehit Fuad Şukr’ün öldürülmesine İran’ın kesin tepkisi ve Lübnan İslami Direnişi'nin tepkisine dair duyduğu kaygı ve psikolojik huzursuzluk her geçen gün artmaktadır.

İsrail radyosu, Şehit Haniye’nin suikastından sonra Siyonistlerin bir tür korku ve dehşet içinde sürekli olarak bu terör eylemine verilecek yanıtı beklediğini itiraf etti.

Rapora göre, İsrail istihbarat servisleri, müttefiklerinin yardımıyla saldırının türü, hedefi ve zamanını belirlemeye çalışıyor.

İsrail radyosu, sokakların sakinliğine ve Siyonistlerin yüzlerinde dalgalanan endişeye dikkat çekerek, bunu koronavirüs salgını dönemindeki koşullara benzetti.

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