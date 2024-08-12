Ayetullah Hamaney'den Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanına: Halkı sevindirdiğiniz ve ülkenin gurur kaynağı olduğunuz için içtenlikle teşekkür ederim

Devrim Lideri, Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanının mektubunun kenarına "Sevgili, yüksek ruhlu ve azimli sporculara, federasyon başkanlarına ve antrenörlere, ayrıca son yarışmalarda ülkenin gurur kaynağı olan Ulusal Olimpiyat Komitesine içtenlikle teşekkür ederim. İnşallah başarılı olursunuz." ifadelerini yazdı.

Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Mahmud Husrevi Vefa, İslam Cumhuriyeti'nin "Hazret-i Rıza'nın Hizmetkarı" adı altındaki spor kafilesinin başarıları hakkında Devrim Liderine gönderdiği mektupta, 1391 yılı Londra Olimpiyatları'ndan sonra Paris Olimpiyatları'nda en yüksek madalya sayısının elde edilmesi, kadın sporcuların İran kafilesinde benzeri görülmemiş katılımı ve bu kadınların olağanüstü başarıları ile bazı branşlarda ilk kez önemli unvanlar kazanılması gibi bazı sportif ve kültürel kazanımlara değinmişti.