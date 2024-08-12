12 Ağu 2024 15:14
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News ID: 85566134
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Ayetullah Hamaney'den Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanına: Halkı sevindirdiğiniz ve ülkenin gurur kaynağı olduğunuz için içtenlikle teşekkür ederim

12 Ağu 2024 15:14
News ID: 85566134
Ayetullah Hamaney'den Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanına: Halkı sevindirdiğiniz ve ülkenin gurur kaynağı olduğunuz için içtenlikle teşekkür ederim

Tahran, İRNA- İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanının mektubuna cevaben, İslam Cumhuriyeti spor kafilesinin olimpiyat oyunlarındaki sportif ve kültürel başarıları ile İran halkının spor tutkusunu coşturdukları için içten teşekkürlerini iletti.

Devrim Lideri, Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanının mektubunun kenarına "Sevgili, yüksek ruhlu ve azimli sporculara, federasyon başkanlarına ve antrenörlere, ayrıca son yarışmalarda ülkenin gurur kaynağı olan Ulusal Olimpiyat Komitesine içtenlikle teşekkür ederim. İnşallah başarılı olursunuz." ifadelerini yazdı.

Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Mahmud Husrevi Vefa, İslam Cumhuriyeti'nin "Hazret-i Rıza'nın Hizmetkarı" adı altındaki spor kafilesinin başarıları hakkında Devrim Liderine gönderdiği mektupta, 1391 yılı Londra Olimpiyatları'ndan sonra Paris Olimpiyatları'nda en yüksek madalya sayısının elde edilmesi, kadın sporcuların İran kafilesinde benzeri görülmemiş katılımı ve bu kadınların olağanüstü başarıları ile bazı branşlarda ilk kez önemli unvanlar kazanılması gibi bazı sportif ve kültürel kazanımlara değinmişti.

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