12 Ağu 2024 12:58
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News ID: 85565939
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Bir Siyonist askerin daha Gazze'de öldüğü açıklandı

12 Ağu 2024 12:58
News ID: 85565939
Bir Siyonist askerin daha Gazze'de öldüğü açıklandı

Tahran - İRNA - Siyonist rejim medyası, pazartesi sabahı Gazze'deki çatışmalarda bir başka Siyonist askerin öldüğünü duyurdu.

Siyonist rejim medyasının bildirdiğine göre, 19 yaşındaki Omer Ginsberg isimli asker, Siyonist yerleşim yeri Kiryat Tivon'dan olup, 101. Paraşütçü Tugayı'nın bir üyesiydi ve Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldü.

Analistler, mevcut Gazze Şeridi savaşında Siyonistlerin kendi kayıplarıyla ilgili verileri manipüle etmek için büyük çaba sarf ettiğini düşünüyor.

Buna rağmen, Siyonistlerin kendileri bile İsrail ordusu ve rejim yetkililerinin verdikleri kayıp sayılarına şüpheyle yaklaşıyor.

Şu ana kadar birkaç Siyonist medya kuruluşu, işgalci ordunun kayıp sayısını açıklarken yoğun bir sansür uyguladığını belirtti. Bu sansürün, Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaşta Siyonist askerlerin yüksek kayıpları ve işgal altındaki topraklarda daha fazla iç tepki korkusu nedeniyle yapıldığı ifade ediliyor.

Siyonist medya daha önce de, Siyonist rejim ordusunun açıkladığı yaralı sayısı ile bu rejime bağlı hastanelerin sunduğu rakamlar arasında büyük farklar olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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