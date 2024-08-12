Borrell'den Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı bakanlara yaptırım çağrısı

Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Dünya Gazze'de ateşkes için baskı yaparken, Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki sivillere yakıt ve yardım gönderiminin azaltılmasını talep ediyor," dedi.

Borrell, Bezalel Smotrich'in "uğursuz" açıklamalarının savaş suçlarına teşvik olduğunu belirterek, "Yaptırımlar Avrupa Birliği'nin gündeminde olmalı," ifadelerini kullandı.

AB Dış Politika Sorumlusu ayrıca "İsrail hükümetinden açıkça bu tür savaş suçu kışkırtmalarından uzak durmasını ve ateşkes müzakerelerine samimiyetle katılmasını istiyorum," dedi.

Borrell, daha önce yaptığı bir açıklamada, sivillere kasıtlı olarak açlık çektirmenin bir savaş suçu olduğunu ve Smotrich'in açıklamasının uluslararası hukuka ve temel insani değerlere hakaret anlamına geldiğini söylemişti.

Siyonist rejimin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Hiç kimse 2 milyon Gazze sakininin öldürülmesini veya aç bırakılmasını istemiyor, ancak esirlerimiz geri dönene kadar bu adım adil ve etik olabilir," demişti.