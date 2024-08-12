Hamas Üyesi: Arabulucular Netanyahu'yu önceki anlaşmalara uymaya zorlamalı

Filistin'in Sama Haber Ajansı'nın habere göre Hamdan, "Artık arabulucuların kesin adımlar atma zamanı geldi, daha önce üzerinde anlaşılanları uygulamalı ve Netanyahu'yu buna zorlamalılar," dedi.

Hamdan, Temmuz ayı başlarında arabulucuların Hamas'a sunduğu teklifin, ABD'nin bu teklifi (İsrail rejimi tarafından) onaylanacağına dair garanti içerdiğini belirtti.

Bu kıdemli Hamas üyesi, 2 Temmuz müzakerelerde, ABD hükümetinin İsrail tarafının bu anlaşmayı kabul edeceğini garanti ettiğinin açıkça belirtildiğini eklerken, 2 Temmuz'daki müzakerelerde, İsrail rejiminin Philadelphia Koridoru'ndan çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisini ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak İsrail rejiminin bunu kabul etmediğini ve oyaladığını söyledi.

Daha önce Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), Gazze'de yeni bir ateşkes müzakeresine başlamaktansa, önceki müzakerelerde üzerinde anlaşılan maddelerin uygulanması gerektiğini vurgulamıştı.

Şu ana kadar, Gazze'de ateşkes sağlanması ve taraflar arasında esir değişimi için Hamas ve Siyonist rejim arasında Mısır ve Katar'ın arabuluculuğu ve ABD'nin katılımıyla yapılan müzakereler herhangi bir sonuca ulaşmadı.

Siyonist rejimin medyası, defalarca güvenlik yetkililerinin sözlerine dayanarak, Binyamin Netanyahu'yu müzakerelerde oyalandığı ve yeni ön koşullar ekleyerek bu anlaşmanın uygulanmasındaki başarısızlığın sebebi olarak gösterdi.

Aynı zamanda, ABD Başkanı Joe Biden, Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması için anlaşmanın hala mümkün olduğunu iddia ederek, ekibinin bölgesel gerilimlerin artmasını önleme çabalarına devam ettiğini belirtti.