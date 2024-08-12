12 Ağu 2024 09:59
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News ID: 85565645
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Hizbullah: Düşman üslerini onlarca füzeyle hedef aldık

12 Ağu 2024 09:59
News ID: 85565645
Hizbullah: Düşman üslerini onlarca füzeyle hedef aldık

Tahran, İRNA- Lübnan İslami Direnişi, Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kuzey Filistin'de bulunan Siyonist askeri komuta merkezlerinden birini onlarca roketle hedef aldığını duyurdu.

El Menar'da yer alan habere göre, Lübnan İslami Direnişi’nin açıklamasında "Düşman İsrail'in bu ülkenin güney köylerine yönelik saldırılarına yanıt olarak, 146. Tümen Komutanlığı'nın yeni kurulan karargahını Katyuşa füzeleriyle hedef aldık." ifadeleri yer aldı.

Daha önce Siyonist rejimin medyası, Lübnan'dan işgal altındaki Kuzey Filistin'deki Siyonist yerleşimlere 30'dan fazla füze atıldığını bildirmişti.

Filistin direniş grupları tarafından başlatılan Aksa Tufanı operasyonunun başlamasıyla birlikte Lübnan Hizbullahı, Siyonist askerlerin büyük bir kısmını işgal altındaki Kuzey Filistin'e çekerek Gazze'deki direniş üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla Siyonist rejim hedeflerine karşı günlük ve yoğun operasyonlar gerçekleştirmeye başladı.

Bu saldırılar sonucunda, Lübnan'ın güneyi ile bu bölge arasında kalan bazı İsrail rejim üsleri yok edildi ve Siyonistlerin tanklar, zırhlı araçlar ve zırhlı personel taşıyıcıları gibi askeri teçhizatları Lübnan Direnişi tarafından hedef alındı ve çok sayıda Siyonist asker öldürüldü.

Son aylarda birçok analist ve eski üst düzey Siyonist komutan, bu rejimin kabinesi ve ordusunun performansını eleştirerek, İsrail'in Hizbullah ile savaş cephesinde çaresiz kaldığını kabul etmiş ve Hizbullah'ı Hamas Hareketi'nden çok daha güçlü ve hazırlıklı bulduklarını, Gazze'nin bu rejim için bir bataklığa dönüştüğünü ifade etmişlerdir. 

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