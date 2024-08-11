Gazze'den dönen İsrailli subaylardan işgalci ordunun Genelkurmay Başkanı'na mektup

Siyonist rejimin Kanal 14 televizyonu, Gazze'de savaşan bu rejimin subaylarının Genelkurmay Başkanı'na gönderdiği mektubu ifşa etti.

Siyonist rejim subayları gönderdikleri mektupta Gazze'deki durumun hâlâ zaferden uzak olduğunu ve ordunun üst kademelerinin zaferin yakın olduğuna dair defalarca yaptığı açıklamaların kendilerini şaşırttığını vurguladı.

Söz konusu mektupta, "Sahadan gelenler olarak durumun hala zaferden uzak olduğunu çok iyi biliyoruz. Düşmanın hâlâ sınır ötesi yetenekleri, insansız hava araçları ve devasa bir tünel altyapısı var" ifadelerine yer verildi.

Siyonist rejim ordusu yedek güçleri komutanlarından İshak Brik, daha önce Netanyahu ve bazı Siyonist yetkililerin Gazze savaşında zaferin yakın olduğu yönündeki iddialarına tepki göstererek "Gazze'de kesin bir zafer elde etme mümkün değil. Bu bir yanılsamadır ve İsrailli yetkililer bu açıklamayla halkı kandırmaktadırlar." ifadesini kullanmıştı.

İshak Barik, Gazze'de Hamas'ın askeri ve siyasi yapısının hâlâ ayakta olduğunu belirterek "Hamas hâlâ hükümeti elinde tutuyor ve tüneller hâlâ onların kontrolünde." ifadelerinde bulunmuştu.