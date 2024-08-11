Gaspçı İsrail aptallığının yanıtını belli bir zamanda alacak

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ali Naini yaptığı bir açıklamada, “Şehit Haniye suikastı, fitne çıkarmak ve İslami direniş cephesinin caydırıcılığını azaltmak amacıyla yürütülen psikolojik ve siyasi bir savaştı” dedi.

Şehit Haniye’ye yönelik suikastın başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya çapında kınanmasıyla birlikte Siyonist rejimin askeri hedeflerinde başarısız olduğunu ifade eden Tuğgeneral Naini, “İşgalci rejim aynı zamanda bu suikastın hedeflerinden biri olan direniş cephesinin moralini zayıflatmada başarısız olmuş ve amacına ulaşamamıştır” açıklamasında bulundu.

İran'ın tepkisi korkusunun işgal altındaki toprakları sardığını vurgulayan Tuğgeneral Naini, “Düşman, sahadaki yenilgiyi suikastla telafi edebileceğini düşünüyor. Ancak Şehit Haniye suikastının ardından gaspçı İsrail'in varlığı ve kimliği eskisinden daha fazla çöküşe maruz kaldı” ifadelerinde bulundu.

İnsan hakları iddiasında bulunanların emperyalizm ülkelerin baskıları nedeniyle özgür ulusların haklarını gerçekleştirmede çaresiz kaldığını belirten Tuğgeneral Naini, “Bugün tek taraflı bir insan hakları tanımına tanık oluyoruz ve bunun sonucu Siyonistlere verilen destektir” dedi.