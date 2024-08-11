İsrail savunması Hizbullah'ın füzeleri karşısında başarısız kaldı

Siyonist rejimin Kanal 14 televizyonu, Siyonist rejim ordusunun talimatı üzerine hakkında konuşulması yasak olan yerlerin dün Hizbullah tarafından İHA’larla hedef alındığını duyurdu.

Siyonist rejimin 14. TV kanalı, rejimin savunma sistemlerinin Hizbullah’a ait yalnızca bir insansız hava aracını yakalayıp düşürmeyi başardığını bildirdi.

Lübnan Hizbullahı dün gece, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki hedeflere geniş çaplı bir füze ve İHA saldırısı düzenledi.

Bazı medya kuruluşları, Celile de dahil olmak üzere bazı bölgelerde patlamalar meydana geldiğini ve işgal altındaki Safad kenti ile Kiryat Şmona kasabasının da hedef alındığını duyurdu.

Siyonist rejim kaynaklarına göre, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de 20'den fazla bölgede siren sesleri duyuldu.

Lübnan Hizbullah Hareketi yaptığı yazılı bir açıklamada, işgal altındaki "Miskaf Aam" askeri üssü, Siyonist yerleşim yeri "Ilon", işgal altındaki Kafr Şuba tepelerindeki "Al-Ramtha" askeri üssü ve Şebaa’daki "Zabadin" askeri üssünde işgalcilere ait casusluk ekipmanlarını füzelerle hedef alındığını bildirdi.