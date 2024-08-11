Kalibaf: Siyonist rejim İran tarafından cezalanacağını beklemeli

İran İslami Şura Meclisi Bakanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada, "Cani Siyonist rejimin suçları hiçbir sınır tanımıyor. Bu rejim, Filistinli mültecilerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırarak insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu ve güç dili dışında hiçbir dil anlamadığını bir kez daha kanıtladı" dedi.

Siyonist rejimin işlediği son suçların aynı zamanda insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu olduğunu belirten Kalibaf, İran’ın bu cinayetleri şiddetle kınıadığını ifade etti.

Müslüman hükümetlerin Filistin direnişini destekleyerek, Siyonist rejimin soykırım makinesini durdurması gerektiğini vurgulayan Kalibaf, “İslam İnkılabı Rehberi’nin de ifade ettiği gibi Şehit Haniye’nin intikamını almak dini ve milli görevimizdir ve Siyonist rejim İran halkı tarafından ağır şekilde cezalanacağını beklemelidir” ifadelerinde bulundu.