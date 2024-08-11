Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı: İşgalcilerin El Tabiin okuluyla ilgili söyledikleri yalandır

Filistin Sema haber ajansının bildirdiğine göre Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, Cumartesi günü Siyonistlerin Gazze'de bir okula düzenlediği saldıya ilişkin yanıltıcı eylemlerine gösterdiği tepkide "İsrail ordusunun, Tabiimn Okulu katliamı sonrasında yayınladığı ve bu kişilerin Filistin'deki Hamas ve İslami Cihad mücadelecileri olduğu iddia edilen 19 kişilik liste, tamamen yanıltıcı bilgiler içeriyor." ifadesini kullandı.

Bu insan hakları merkezi, yayınlanan listede yer alan kişilerin yarısından fazlasının herhangi bir siyasi faaliyeti bulunmadığını, bunların arasında çocuklar, akademisyenler ve uzmanların da bulunduğunu ön incelemeyle tespit ettiklerini bildirdi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca "Örneğin bu listede, El Tabiin katliamında bir gün önce, Cuma günü kız kardeşiyle birlikte bir apartman dairesinde İsrail tarafından öldürülen Muntaser Zaher'in adı geçiyor. Ayrıca Yusuf El Vadiye'nin bu cinayetten iki gün önce İsrail tarafından hedef alındığı belirtiliyor. Başka isimler de araştırılıyor ama yüzde yüz yanlış ve yanıltıcı olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Rami Abdo ayrıca "El Gahira El Ahbariy" haber sitesine yaptığı açıklamada, işgalcilerin El Tabiin okulu ile ilgili tüm anlatılarının yanlış ve yanıltıcı olduğunu yalan söylemenin ve yanıltmanın işgalcilerin alışkanlığı olduğunu ifade etti.