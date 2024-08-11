Türkiye İletişim Bakanı Altun'dan Instagram'da Haniye paylaşımı

Türk medyasında yer alan haberlere göre 9 günlük erişim engelinin ardından sosyal medya platformu Instagram bugün erişime açıldı.
Instagram'ın açılmasıyla ilk paylaşımını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uğradığı suikastte şehit düşen Hamas lideri İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaştı.
Altun paylaşımına, "Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz sürecek" notunu düştü.
Türkiye’de 2 Ağustos’tan beri erişime kapalı olan Instagram, 10 Agustos saat 21.30 itibarıyla yeniden erişime açıldı.
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