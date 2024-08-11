11 Ağu 2024 13:05
Journalist ID: 5630
News ID: 85564941
T T
0 Persons

Türkiye İletişim Bakanı Altun'dan Instagram'da Haniye paylaşımı

11 Ağu 2024 13:05
News ID: 85564941
Türkiye İletişim Bakanı Altun'dan Instagram'da Haniye paylaşımı

Tahran, İRNA- Instagram'ın tekrar erişime açılmasının hemen ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye hakkında bir paylaşımda bulundu.

Türk medyasında yer alan haberlere göre 9 günlük erişim engelinin ardından sosyal medya platformu Instagram bugün erişime açıldı. 

Instagram'ın açılmasıyla ilk paylaşımını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uğradığı suikastte şehit düşen Hamas lideri İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaştı. 

Altun paylaşımına, "Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde mücadelemiz sürecek" notunu düştü.

Türkiye’de 2 Ağustos’tan beri erişime kapalı olan Instagram, 10 Agustos saat 21.30 itibarıyla yeniden erişime açıldı.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .