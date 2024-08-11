Bakıri: Cezasızlık Siyonist rejimi küstahlaştırmıştır

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda gerçekleştirği telefon görüşmelerini değerlendirdi.

Bakıri, Endonezya Dışişleri Bakanı ile Bölgedeki son gelişmelerle işgalci rejimin suçlarını ele aldığını bildirdi.

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, “Siyonist rejimin cezasız kalmasının bu rejimi daha fazla suç işleme konusunda küstahlaştırdığına inanıyoruz. Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması için İslam ülkelerinin Filistin halkına pratik destek vererek ortak ve koordineli bir şekilde harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

Ali Bakıri, “Belçika Dışişleri Bakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde Siyonist rejimin sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik katliamlarla insan toplumunda yeni bir barbarlık standardı sergilediğini vurguladım” ifadesini kullandı.

Bakıri, “İran İslam Cumhuriyeti, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanarak biri ‘Egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak’ ve diğeri ‘İsrail rejiminin bölgede savaş çıkarma arzusunun gerçekleşmesini engellemek’ olmak üzere iki hedef izliyor” ifadelerinde bulundu.

Bakıri, paylaşımın devamında, “Hollanda Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesinde, Batı'nın insan haklarını koruma iddiasındaki çifte standartlarının iğrenç boyutlara ulaştığına vurgu yapıldı. Rejimin barınaklardaki sivillere yönelik bu saldırı suçu İsrail dışında herhangi bir varlık tarafından işlenmiş olsaydı, insan hakları iddiasında bulunan Batılı hükümetler bunu en sert şekilde kınayarak, birbirinin ardından kısıtlamalar ve yaptırımlar uygulardı” ifadelerine yer verdi.