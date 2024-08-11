Umman Müftüsü: Silahınızı suç çetesine karşı savunmak için ne zaman kullanmak istiyorsunuz?

Ummanlı Sünni Müftü Ahmed El Halili, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda Siyonist rejimin Gazze'deki El Tabiin Okulu'nda ibadet eden Filistinlilere karşı işlediği suça işaretle "İlahi vacibatı yerine getirirken, işlenen suç ne kadar da büyüktür."ifadesini paylaştı.

Cumartesi sabahı Siyonist rejim, Gazze'nin El Derc semtindeki El Tabiin Okulu'nda sabah namazı sırasında ibadet eden Filistinlileri hadaf aldığı saldırısında en az 100 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

Konuyla ilgili olarak Umman Müftüsü "Garip olan şu ki, bu suç çetesi (Siyonist rejim) bu suçu işliyor ve İslam dünyası hiçbir şey yapmıyor. Suç Müslümanların gözü ve kulağı önünde işlendiğinde ve İslam dünyası bu suçlara sessiz kaldığında felaket ikiye katlanıyor. Allahım, bu ümmet bir risaleti olduğunu ve kendisini silahlarıyla savunması gerektiğini ne zaman anlayacak? Kendini silahıyla savunmayan herkes yok olacaktır." ifadelerini paylaştı.

Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ndeki Enformasyon Bürosu Cumartesi sabahı El Tabiin'de işlenen katliama tepki olarak bu suçun sorumluluğunun ABD ve Siyonist rejime ait olduğunu bildirdi.