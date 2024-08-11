İran, "Tahran'ın Trump'ın seçim kampanyasını hacklediği” iddiasını yalanladı

Politico dergisinin Donald Trump'ın seçim kampanyasının hacklendiğine ilişkin raporu hakkında açıklama yapan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu, “Bu tür haberlere değer vermiyoruz. İran hükümetinin ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme amacı yok. ” dedi.

Politico dergisi, isimsiz bir hesaptan hassas içerikleri olan kampanya içi belgelere ilişkin e-postalar almaya başladığını iddia etti.

Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, saldırının "ABD'ye düşman yabancı kaynaklar" tarafından gerçekleştirildiğini savunarak, "Belgeler yasa dışı yollarla elde edildi. Kaos amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın kampanyası, Microsoft’ın İran bağlantılı hackerların Haziran ayında ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde üst düzey bir yetkilinin hesabına girmeye çalıştığını iddia eden raporuna işaret etti. Raporda yetkilinin kimliği hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.