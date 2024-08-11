Dışişleri Bakan Vekili ile Hamas Siyasi Büro Yardımcısı arasında telefon görüşmesi

Bakıri, Sayın Haniye'nin şehadeti için bir kez daha başsağlığı dilerken ve Sayın Yahya Sinvar'ın bu hareketin siyasi ofisinin başına seçilmesini tebrik ettiği konuşmasında "Siyonistlere karşı sahada mücadeleye öncülük eden yorulmak bilmez mücahit Yahya El Sinvar'ın seçilmesi gurur vericidir." ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze'deki Tabiin Okulu saldırısında Siyonistlerin işlediği yeni suçla ilgili kapsamlı istişarelerine işaretle "İran İslam Cumhuriyeti, Siyonistlerin yeni suçlarını bölgesel ve uluslararası forumlarda ciddi bir şekilde kınamaya çalışıyor." dedi.

Hamas hareketi siyasi büro yardımcısı Halil El Hayy da Siyonist rejimin yeni suçu olan Gazze'de masum kadın ve çocukların şehit edilmesine dikkat çekerek, uluslararası kurumlarda bu terör eyleminin küresel çapta kınanması çağrısında bulunarak bu konuda Tahran'la istişarelerin devam ettiğini vurguladı.