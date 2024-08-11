11 Ağu 2024 10:03
Journalist ID: 5630
News ID: 85564633
T T
0 Persons

Dışişleri Bakan Vekili ile Hamas Siyasi Büro Yardımcısı arasında telefon görüşmesi

11 Ağu 2024 10:03
News ID: 85564633
Dışişleri Bakan Vekili ile Hamas Siyasi Büro Yardımcısı arasında telefon görüşmesi

Tahran,İRNA- Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas hareketinin siyasi büro yardımcısı Halil El Hayy ile yaptığı telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Tahran'da Hamas Siyasi Bürobaşkanı Şehit Haniye suikastında gerçekleştirdiği saldırgan ve terör eylemleri ve Gazze'deki Tabiin okulunda Filistinli mültecilere yönelik düzenlenen suç saldırısı etranıda görüş alışverişinde bulundu.

Bakıri, Sayın Haniye'nin şehadeti için bir kez daha başsağlığı dilerken ve Sayın Yahya Sinvar'ın bu hareketin siyasi ofisinin başına seçilmesini tebrik ettiği konuşmasında "Siyonistlere karşı sahada mücadeleye öncülük eden yorulmak bilmez mücahit Yahya El Sinvar'ın seçilmesi gurur vericidir." ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze'deki Tabiin Okulu saldırısında Siyonistlerin işlediği yeni suçla ilgili kapsamlı istişarelerine işaretle "İran İslam Cumhuriyeti, Siyonistlerin yeni suçlarını bölgesel ve uluslararası forumlarda ciddi bir şekilde kınamaya çalışıyor." dedi.

Hamas hareketi siyasi büro yardımcısı Halil El Hayy da Siyonist rejimin yeni suçu olan Gazze'de masum kadın ve çocukların şehit edilmesine dikkat çekerek, uluslararası kurumlarda bu terör eyleminin küresel çapta kınanması çağrısında bulunarak bu konuda Tahran'la istişarelerin devam ettiğini vurguladı.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .