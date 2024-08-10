İsrailli Analist: İsrailliler İran saldırısından korktukları için evde uyumuyor

İsrail rejimi gazetesi "Yedioth Ahronoth" yazarı "Sima Kadmon" bir yazısında " Fars Körfez Savaşı sırasında yapılan bir araştırma, Tel Aviv sakinlerinin %44'ünün gece evlerinde uyumadığını gösterdi." dedi.

Kadmon, İsraillilerin Hamas Siyasi Büro Başkanı Şehit İsmail Haniye'nin öldürülmesine karşı İran'ın vereceği yanıtı beklediğini belirterek, şu anda İsraillilerin evlerinde uyumayanların sayısı üzerine bir araştırma yapılsa, bu oranın %44'ten çok daha fazla olacağını söyledi.

Bu İsrailli gazeteci, Hizbullah'ın tehditleri nedeniyle işgal altındaki toprakların kuzeyindeki yerleşim yerlerinin tamamen boşaltıldığını hatırlatarak, kuzeyin tamamen boşaltıldığını; otellerin güneyden (Gazze sınırından) gelenlerle dolu olduğunu ve havaalanlarının İsrail'i terk etmek isteyen yolcularla dolup taştığını ekledi. Kadmon ayrıca bu şartlar altında hiç kimsenin suçluluk hissetmediğini ve utanmadığını belirtti.