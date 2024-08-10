Kenani: İsrail apartheid rejimi uluslararası hukuk ve insanlık ilkelerine uymuyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail rejiminin Gazze'nin El Derec Mahallesi'ndeki Tabiin Okulu'nda sabah namazı sırasında bulunan yerlerinden edilmiş Filistinlilere karşı yaptığı vahşi saldırıyı şiddetle kınadı.

Kenani, bu saldırıyı soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçların açık bir örneği olarak nitelendirirken, İsrail'in sivil Filistinlilere karşı sürdürdüğü akıl almaz saldırılar ve özellikle bugünkü mültecilere yönelik korkunç saldırının, İsrail apartheid rejiminin uluslararası hukuk ve etik kurallarına uymadığını bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu zalim rejime karşı tek çözümün, İslam ülkeleri ve dünya özgürlükçü ülkelerinin Filistin halkını ve bu halkın meşru direnişini somut olarak desteklemesi olduğunu belirtti.

Kenani, Tabiin Okulu'ndaki katliamın uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden açık bir örnek olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, bu çocuk katili rejimin sınırsız suçlarını durdurmak için derhal etkili önlemler almasını talep

Uluslararası toplumun İsrail rejiminin suçlarını engelleme ve mücadele etme sorumluluğunu hatırlatan Kenani, ülke ve uluslararası organizasyonların, özellikle Güvenlik Konseyi üyeleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkililerinin, İsrail'in soykırım ve apartheid uygulamalarını işleyen yetkilileri sorumlu tutmaları gerektiğini vurguladı.