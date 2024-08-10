10 Ağu 2024 13:23
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News ID: 85563794
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Şemhani: İsrail rejiminin ağır cezalandırılması için hazırlıklar tamamlandı

10 Ağu 2024 13:23
News ID: 85563794
Şemhani: İsrail rejiminin ağır cezalandırılması için hazırlıklar tamamlandı

Tahran, İRNA - Devrim Lideri'nin siyasi danışmanı Ali Şemhani, yalnızca güç dilinden anlayan İsrail rejiminin ağır şekilde cezalandırılması için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Ali Şemhani, Cumartesi günü sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda "İsrail rejiminin Gazze'deki Tabiin Okulu'ndaki cemaatin katledilmesindeki ve İran'da Şehit İsmail Heniye'nin suikastındaki tek amacı savaş kışkırtıcılığı ve ateşkes görüşmelerini başarısızlığa uğratmaktır." ifadelerine yer verdi.

Şemhani mesajın devamında  "Hukuki, diplomatik ve medya süreçleri tamamlanmış olup, yalnızca güç dilinden anlayan rejimin ağır cezalandırılması için hazırlıklar tamamlandı," diye ekledi.

İsrail ordusu, Gazze'nin El-Derec Mahallesi'ndeki bir okulda sabah namazı sırasında Filistinli cemaatin üzerine bomba yağdırdı. Bu saldırıda en az 100 Filistinli şehit olurken, birçok kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze Şeridi'nden aldığı rapora göre, bu vahşi saldırılarda yaralananların sayısı 88 bin 33'e ulaştı.

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