 İran Temsilciliği: İran ve Amerika arasında mesaj iletim kanalları her zaman mevcuttur

İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilciliği, Cuma günü yerel saatle, İsrail rejimine verilecek yanıtın önümüzdeki hafta yapılacak ateşkes görüşmelerine kadar ertelenip ertelenmeyeceği ve İran ile Amerika arasındaki mevcut mesaj iletim kanalları hakkında gelen sorulara "Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması önceliğimizdir; Hamas'ın kabul edeceği herhangi bir anlaşmayı biz de kabul edeceğiz." yanıtını verdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilciliği "İsrail rejiminin son terörist eyleminde güvenliğimiz ve ulusal egemenliğimiz ihlal edilmiştir. Meşru savunma hakkımız bulunmaktadır ve bu durum Gazze ateşkesiyle ilgili değildir; ancak yanıtımızın zamanında ve olası bir ateşkese zarar vermeyecek şekilde olmasını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilciliği, İran ve Amerika arasındaki mevcut mesaj iletim kanalları hakkında da "İran ve Amerika arasında her zaman resmi ve aracı kanallar aracılığıyla mesaj iletimi olmuştur. Tarafların tercihi, bu detayların gizli kalması yönündedir." ifadelerini kullandı.