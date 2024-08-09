İran Devrim Muhafızları donanmasına yeni füzeler teslim edildi

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran silahlı kuvvetleri komutanlarının da katıldığı Devrim Muhafızları donanmasına yeni füzelerin ilhak töreninde yaptığı konuşmada, “Deniz, askeri güçlerin sınır tanımayan geniş bir varlık alanı ve aynı zamanda buluşma yeridir. Ülkemizin etrafı karayla çevrili değil, Denizlerin ve okyanusların derinliklerinde düşmanla istenilen noktada mücadele edemezsek ve düşmanı uzaktan durduramazsak, doğal olarak ulusal sınırlarımızda sorun yaşarız” dedi.

Deniz savaşlarında hızın belirleyici faktör olduğunu belirten Tümgeneral Selami, “Denizde kimin hızı daha fazlaysa karşı kıyıya ulaşma gücü de daha fazla olur.

Deniz isabet alanıdır, ateşin hacmi önemli değildir, ateşin isabetliliği etkilidir, tek vuruşta hedefi yok etmek gerekiyor” ifadelerinde bulundu.