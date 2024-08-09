9 Ağu 2024 22:02
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News ID: 85563133
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İran Devrim Muhafızları donanmasına yeni füzeler teslim edildi

9 Ağu 2024 22:02
News ID: 85563133
İran Devrim Muhafızları donanmasına yeni füzeler teslim edildi

Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları donanmasına 2654 adet füze ve İHA teslim edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran silahlı kuvvetleri komutanlarının da katıldığı Devrim Muhafızları donanmasına yeni füzelerin ilhak töreninde yaptığı konuşmada, “Deniz, askeri güçlerin sınır tanımayan geniş bir varlık alanı ve aynı zamanda buluşma yeridir. Ülkemizin etrafı karayla çevrili değil, Denizlerin ve okyanusların derinliklerinde düşmanla istenilen noktada mücadele edemezsek ve düşmanı uzaktan durduramazsak, doğal olarak ulusal sınırlarımızda sorun yaşarız” dedi.

Deniz savaşlarında hızın belirleyici faktör olduğunu belirten Tümgeneral Selami, “Denizde kimin hızı daha fazlaysa karşı kıyıya ulaşma gücü de daha fazla olur. 

Deniz isabet alanıdır, ateşin hacmi önemli değildir, ateşin isabetliliği etkilidir, tek vuruşta hedefi yok etmek gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

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