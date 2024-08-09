9 Ağu 2024 16:58
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News ID: 85563001
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Siyonist rejimin Gazze'ye saldırıları sürüyor/ 10 Filistinli şehit oldu, 18 kişi yaralandı

9 Ağu 2024 16:58
News ID: 85563001
Siyonist rejimin Gazze'ye saldırıları sürüyor/ 10 Filistinli şehit oldu, 18 kişi yaralandı

Tahran, İRNA-  Siyonist rejimin Gazze’nin farklı bölgelerine hava saldırıları devam ediyor.

Siyonist rejim, işlediği suçların devamında bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cebeliye kampının doğusundaki bir evi bombaladı. Saldırı sonucu 18 Filistinli yaralandı.

Siyonist rejim ordusu ise Gazze’nin güneyinde bulunan Han Yunus’a düzenledikleri saldırıda silah depoları da dahil olmak üzere Hamas’a ait 30 hedefin hedef alındığını idda etti.

Öte yandan Siyonist rejime ait çok sayıda askeri araç ve buldozer Nuseyrat Kampı'nın batısına girdi.

Siyonist rejimin bugün Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı.

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