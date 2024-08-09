Siyonist rejimin Gazze'ye saldırıları sürüyor/ 10 Filistinli şehit oldu, 18 kişi yaralandı

Siyonist rejim, işlediği suçların devamında bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cebeliye kampının doğusundaki bir evi bombaladı. Saldırı sonucu 18 Filistinli yaralandı.

Siyonist rejim ordusu ise Gazze’nin güneyinde bulunan Han Yunus’a düzenledikleri saldırıda silah depoları da dahil olmak üzere Hamas’a ait 30 hedefin hedef alındığını idda etti.

Öte yandan Siyonist rejime ait çok sayıda askeri araç ve buldozer Nuseyrat Kampı'nın batısına girdi.

Siyonist rejimin bugün Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı.