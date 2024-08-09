9 Ağu 2024 12:40
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News ID: 85562804
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Siyonist rejimin suçları Filistinlilerin temel haklarının açık ihlalidir

9 Ağu 2024 12:40
News ID: 85562804
Siyonist rejimin suçları Filistinlilerin temel haklarının açık ihlalidir

Tahran, İRNA- İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi, Siyonist rejimin suçlarını Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerinin açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreyni, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmeyi Denetleyen Komitenin 113. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Yaptırımlara rağmen, İran İslam Cumhuriyeti tarafından, yoksul bölgeler de dahil olmak üzere ekonomik büyüme ve kalkınmanın artırılması ve göçmenlerin ve vatandaşların desteklenmesi alanında iyi önlemler alınmıştır” dedi.

Bahreyni, Gazze'deki mazlum ve savunmasız Filistin halkına karşı ırkçı ve apartheid Siyonist rejimin düşmanca eylemlerine ve suçlarına atıfta bulunarak, bu rejimin suçlarını Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerinin açık bir ihlali olarak gördü.

İran'dan İslami Şura Meclisi temsilcileri, çeşitli bakanlık temsilcileri ve Yargı erki yetkililerinden oluşan üst düzey bir heyetin başında 7- 8 Ağustos tarihleri arasında Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmeyi Denetleyen Komitenin 113. Toplantısına katıldı.

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