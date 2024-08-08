Ayetullah Hamaney'den Şehit Haniye'nin gelininin sergilediği dik duruşa övgü +video

Khatt-e Hezbollah dergisine (İslam Devrimi Lideri'nin eserlerini koruma ve yayma ofisinin haftalık dergisi) göre, Ayetullah Hamaney bu videoyu izledikten sonra, bu ailenin dirençli ruhunu överek, "O, anlamlı ve çok iyi bir ifade ile konuştu" dedi.

Gazze'de kaydedilen bu videoda, şehit Haniye'nin gelini şöyle diyor: "Allah'ın takdirine razı bir kalple, göklerin ve yerin iyi hatırladığı, tarif edilemez bir adamın şehadetini ilan ediyorum...

O, mücahitlere, doğru sözlülere ve mübarek şahsiyetlere ve şehit çocuklarına ve tüm bu temiz kanlara katıldı.

O, büyük bir komutan ve kahraman bir şehitti. Yalnızca Allah'ın bizden hoşnut olacağı şeyleri söyleyeceğiz...

Allah'ım, bize bu musibette sabır ve mükafat ver ve bize daha iyi bir yerine koy.

Bu büyük bir musibet, ama kalbimizi teselli eden şey, bu dünyanın geçici olması ve buluşmamızın gökler ve yer kadar geniş olan cennette olacağıdır... Elveda ey ümmetin lideri."