Batının baskısı altındaki Nagasaki Belediye Başkanı, Siyonist rejimi davet etmediği için eleştiri oklarının hedefinde

Kyodo Haber Ajansı'nın haberine göre, Nagasaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'i , Nagazaki'ye atılan atom bombasının 79. yıl anma törenine davet etmeme kararının siyasi bir motivasyonu olmadığını ve bu kararın değişmeyeceğini belirtti.

Kyodo, Nagasaki Belediye Başkanı'nın açıklamalarının, ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği temsilcilerinin eleştirilerinin bir gün sonrasında geldiğini ekledi. Bu ülkeler, Temmuz ortasında gönderdikleri bir mektupta, "Eğer İsrail bu törenden çıkarılırsa, üst düzey katılımımız zor olacaktır." demişlerdi.

Nagasaki Belediye Başkanı, bu kararın ardında, İsrail rejimine karşı yapılabilecek olası protestolar gibi güvenlik nedenlerinin yattığını belirtirken gazetecilere verdiği demeçte, bu törenin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesini umduğunu, çünkü bu olayın hayatta kalan yaşlı bireylerinin törene katılmak için büyük çaba sarf ettiğini ve bu kararın anlaşılmasını istediğini ifade etti.