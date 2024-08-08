Siyonist rejim 690 Filistinli çocuğu tutukladı

Filistin'in Sama Haber Ajansı'na göre, Filistinli Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar İşleri Kurumu, Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana 690 Filistinli çocuğu tutukladığını bildirdi.

Bu Filistinli kurum, İsrail rejiminin Filistinli çocukları örgütlü ve toplu bir şekilde tutukladığını ve bu politikayı onlara karşı bir ceza olarak kullandığını belirtti.

Filistinli Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar İşleri Kurumu, Siyonist rejimin şu anda 250 Filistinli çocuğu hapishanelerinde tuttuğunu vurguladı.

Daha önce Filistinli kaynaklar, Gazze'ye karşı başlatılan savaşın başlangıcından bu yana toplam tutuklu sayısının 9 bin 890 olduğunu açıklamıştı.