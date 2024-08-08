İran BM Temsilciliği: Önceliğimiz İsrail'in saldırılarının tekrarını önlemek ve Gazze'de ateşkes sağlamak

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Çarşamba günü yerel saatle düzenlenen bir basın toplantısında, Hamas'ın ateşkese ulaşılması durumunda İran'ın, İsrail'e karşı misillemeden vazgeçeceğine dair açıklamalarına yanıt olarak, "Biz aynı anda iki önceliği takip ettik: İlk olarak, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve işgalcilerin bu topraklardan çıkarılması; ikinci olarak, Şehit Haniye'nin suikastı nedeniyle saldırganın cezalandırılması, İsrail'in terörist saldırılarının tekrarlanmasının önlenmesi ve İsraillilerin böyle bir yola girmekten pişman edilmesi," dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İsrail'in İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik terörist saldırısının ardından ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta, bu terörist rejim ve destekçilerinin bu eylemlerden sorumlu olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca, meşru müdafaa hakkını kullanma konusunda kesin ve hızlı bir yanıt verme konusunda tereddüt etmeyeceği ifade edildi.