8 Ağu 2024 11:46
News ID: 85562095
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journalistZahra Hamidia

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İran BM Temsilciliği: Önceliğimiz İsrail'in saldırılarının tekrarını önlemek ve Gazze'de ateşkes sağlamak

8 Ağu 2024 11:46
News ID: 85562095
İran BM Temsilciliği: Önceliğimiz İsrail'in saldırılarının tekrarını önlemek ve Gazze'de ateşkes sağlamak

New York, İRNA - İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilciliği, İran'ın önceliklerinin Gazze'de ateşkes sağlanması ve işgalcilerin bu topraklardan çıkarılması ile İsrail'in (rejim)İsmail Haniye suikastı nedeniyle cezalandırılması ve bu rejimin saldırılarının tekrarının önlenmesi olduğunu açıkladı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Çarşamba günü yerel saatle düzenlenen bir basın toplantısında, Hamas'ın ateşkese ulaşılması durumunda İran'ın, İsrail'e karşı misillemeden vazgeçeceğine dair açıklamalarına yanıt olarak, "Biz aynı anda iki önceliği takip ettik: İlk olarak, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve işgalcilerin bu topraklardan çıkarılması; ikinci olarak, Şehit Haniye'nin suikastı nedeniyle saldırganın cezalandırılması, İsrail'in terörist saldırılarının tekrarlanmasının önlenmesi ve İsraillilerin böyle bir yola girmekten pişman edilmesi," dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İsrail'in İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik terörist saldırısının ardından ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta, bu terörist rejim ve destekçilerinin bu eylemlerden sorumlu olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti'nin BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca, meşru müdafaa hakkını kullanma konusunda kesin ve hızlı bir yanıt verme konusunda tereddüt etmeyeceği ifade edildi.

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journalistZahra Hamidia

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