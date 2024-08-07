Türkiye de İsrail'in Gazze'deki suçlarına karşı Güney Afrika'nın açtığı davaya katıldı

Ankara, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına katılacağını resmen duyurdu.

Türkiye, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Filistin ve İspanya'nın ardından Uluslararası Adalet Divanı Şartı'nın 63. maddesine dayanarak Güney Afrika davasına müdahale beyanında bulunan altıncı ülke oldu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sosyal medya platformunda yayınladığı mesajda " Dünyada hiçbir yer uluslararası hukukun dışında değildir. Bu dava önemlidir, çünkü Lahey Mahkemesi'ne şikayette bulunmak İsrail suçlarının takibi için kesin bir noktadır ve bu rejimin suçlarının cevapsız kalmayacağı kesindir." ifadelerine yer verdi.