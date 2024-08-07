7 Ağu 2024 17:38
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News ID: 85561512
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Türkiye de İsrail'in Gazze'deki suçlarına karşı Güney Afrika'nın açtığı davaya katıldı

7 Ağu 2024 17:38
News ID: 85561512
Türkiye de İsrail'in Gazze'deki suçlarına karşı Güney Afrika'nın açtığı davaya katıldı

Tahran, İRNA- Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın Gazze'deki Siyonist rejimin işlediği suçlara karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya Türkiye'nin katıldığı bildirdi.

Ankara, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına katılacağını resmen duyurdu.

Türkiye, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Filistin ve İspanya'nın ardından Uluslararası Adalet Divanı Şartı'nın 63. maddesine dayanarak Güney Afrika davasına müdahale beyanında bulunan altıncı ülke oldu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sosyal medya platformunda yayınladığı mesajda " Dünyada hiçbir yer uluslararası hukukun dışında değildir. Bu dava önemlidir, çünkü Lahey Mahkemesi'ne şikayette bulunmak İsrail suçlarının takibi için kesin bir noktadır ve bu rejimin suçlarının cevapsız kalmayacağı kesindir." ifadelerine yer verdi.

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